رئیس راهداری مراغه از خطکشی ۲۰۰ کیلومتر از جادههای بین شهری و روستایی این شهرستان طی امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،نادر شریفی گفت:خطکشی ۲۰۰ کیلومتر از جادههای مراغه با هدف افزایش ایمنی راهها، کاهش تصادفات و بهبود دید رانندگان در شب انجام شده است.
وی با بیان اینکه خطکشی به عنوان یکی از مهمترین عوامل افزایش ایمنی تردد محسوب میشود افزود: به منظور ارتقای ایمنی راهها و هدایت وسایل نقلیه ۴۸۰ تابلوی علایم نیز نصب شده است.
رئیس راهداری مراغه افزود: جداسازی باندهای رفت و برگشت از طریق خط کشی موجب افزایش دید رانندگان و کاهش خطاهای انسانی و تصادفات میشود.