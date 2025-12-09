پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از برگزاری «رویداد ملی زیتون و روغن زیتون» در رودبار با حضور مدرس برجسته شورای بینالمللی زیتون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، صالح محمدی ، با اشاره به اهمیت احیای برند ملی زیتون رودبار و توسعه صنایع فرآوری مرتبط در استان، گفت: برگزاری رویدادهای علمی و تخصصی در حوزه زیتون، یکی از نیازهای اصلی برای ارتقای کیفیت تولید و استانداردسازی فرآوری روغن زیتون در کشور است و گیلان بهعنوان قطب نخست این محصول، باید میزبان این برنامهها باشد.
وی با معرفی برنامههای جدید این سازمان، افزود: رویداد ملی زیتون و روغن زیتون با مشارکت دفتر طرح زیتون، شورای بینالمللی زیتون و آموزشگاه فنی و حرفهای خوشه کشاورزی برگزار میشود و حضور مدرسی از کشور اسپانیا، این رویداد را به سطحی کاملاً تخصصی و بینالمللی ارتقا میدهد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه عنوان اصلی رویداد «دوره تخصصی ارزیابی حسی روغن زیتون» است، گفت: این رویداد در روزهای ۱۹ تا ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ در شهرستان رودبار برگزار خواهد شد.
صالح محمدی با اشاره به ظرفیت بالای رودبار در حوزه تولید زیتون، افزود: این دوره فرصتی کمنظیر برای فعالان بخش کشاورزی، واحدهای تولیدی، کارگاههای روغنکشی و پژوهشگران است تا با استانداردهای جهانی و روشهای نوین ارزیابی کیفی آشنا شوند.