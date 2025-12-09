کشت گندم آبی در بیش از هزار و ۴۵۰ هکتار مزارع شهر بهمن به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسئول مرکز جهاد کشاورزی بهمن گفت: امسال کشاورزان این منطقه بیش از هزار و ۴۵۰ هکتار از مزارع خود را به کشت گندم آبی و بیش از ۴۰۰ هکتار به کشت گندم دیم اختصاص داده‌اند.

سعید یعقوبی افزود: ارقام کشت شده این محصول شامل پیشگام، حیدری، حیران، میهن، آذر و سالار است که ۵۰ درصد مزارع به صورت نواری و بارانی آبیاری می‌شود.

مسئول جهاد کشاورزی بهمن بیان کرد: ۹۵درصد گندم کشت شده به صورت مکانیزه و با دستگاه کودکار و بذرکار انجام شده است.

شهر بهمن در شمال فارس و ۳۰۰کیلومتری شیراز قرار دارد.