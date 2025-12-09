به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، پس از بارش‌های اخیر؛ شهر نفسی دوباره کشید و همه چیز بوی تازگی و طراوت به خود گرفت؛ مردم همدان شکرگزار از اینکه باران آمد و هوای شهر را پاک و چهره معابر را تازه کرد.

درختان با قطراتی باقی مانده باران طراوتی دوباره یافتند و پرندگان باآغاز نغمه سرایی؛ فضای شادی در شهر ایجاد کردند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که شهروندان نیز با نشاط بیشتری در سطح شهر تردد می‌کردند و حال وهوای عمومی رنگی تازه به خود گرفت.