سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کشور پاکستان در دیدار با فرمانده مرزبانی انتظامی، گفت: دنیای امروز محل رقابت و جابه‌جایی کریدورهاست و سرمایه‌گذاری برای توسعه در مناطق مرزی یک ضرورت حیاتی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در حاشیه رزمایش امنیت دریایی باراکودا کراچی پاکستان، سردار احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با آقای اکبر عیسی‌زاده سرکنسول ایران در کراچی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

سردار گودرزی فرمانده مرزبانی فراجا در این دیدار با اشاره به تصویب بودجه انسداد مرز در دولت قبل، بر مسئولیت اعمال حاکمیت مرزبانی در تمام خطوط تأکید و اظهار داشت: در مرز‌های شرقی چالش‌هایی وجود دارد، اما با درک مشترک و همکاری فنی و حقوقی، روابط مرزی مطلوب بین مرزبانان ایران و پاکستان حاکم است.

وی تأکید کرد: با تکمیل پروژه انسداد مرزی شامل سامانه‌های هشدار صوتی و نوری و ساخت برجک‌ها، اعمال حاکمیت به نحو مطلوب محقق می‌شود.

عزم برای مقابله با تهدیدات مرزی

عیسی زاده سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در پاکستان نیز در این دیدار، گفت: دنیای امروز محل رقابت و جابه‌جایی کریدورهاست و سرمایه‌گذاری برای توسعه در مناطق مرزی یک ضرورت حیاتی است.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ادامه، اظهار داشت: این دیدار‌ها نشان‌دهنده نگرانی مشترک نسبت به تهدیدات مرزی و عزم برای مقابله با آنها از طریق رویکردی فنی و توسعه‌ای است.