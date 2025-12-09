پخش زنده
امروز: -
رئیس گروه پایش ایمنی مصرف فراوردههای سلامت سازمان غذا و دارو گفت: بر اساس گزارشهای ثبتشده در سامانه سازمان غذا و دارو مصرف اسپیرولینا با توصیه افراد غیرمتخصص موجب بروز عوارض شدید کبدی در ایران و برخی کشورها شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرجان کریمی اظهار کرد: در ماههای گذشته گزارشهایی در سامانه گزارش دهی عوارض و اشتباهات دارو پزشکی کشور مبنی بر بروز عارضه آسیب کبدی درپی مصرف فرآورده اسپیرولینا با توصیه باشگاههای ورزشی و افراد غیرمتخصص دریافت شده است.
وی با اشاره به ثبت موارد مشابه در سایر کشورها گفت: گزارشات نشان میدهد در برزیل ۶۰ مورد فوت و ۱۲۶ آسیب کبدی ناشی از این فراورده ثبت شده است. مردم باید علاوه بر تبلیغات اغواکننده، از مضرات بالقوه این جلبک نیز آگاه باشند.
رئیس گروه پایش ایمنی مصرف فراوردههای سلامت سازمان غذا و دارو ادامه داد: گرچه اسپیرولینا یک جلبک سبز-آبی سرشار از ویتامینها، مواد معدنی، آنتیاکسیدانها و پروتئین است، اما مصرف کنترل نشده آن میتواند مخاطرات جدی به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه احتمال ایجاد مواد سمی در طول کشت و فرآوری جلبک محتمل است، گفت: اگرچه خود جلبک سمی نیست، اما آلودگیهایی با سیانوتوکسینها، فلزاتسنگین، آفتکشها یا هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای و سمومی مانند سم میکروسیستین و هپاتوتوکسین میتواند منجر به مسمومیت، آسیب کبدی، اختلال گوارشی و حتی خطرات طولانیمدت مانند آلزایمر و پارکینسون شود.
کریمی بیان کرد: فیکوسیانین موجود در جلبک نیز ممکن است در برخی افراد آلرژی ایجاد کند و حتی منجر به شوک آنافیلاکسی شود بنابراین باید از مصرف خودسرانه و مصرف فراوردههای غیرمجاز این جلبک اکیدا اجتناب شود.