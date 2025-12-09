به گفته مدیر کل خزانه داری وزارت اقتصاد، تمامی دستگاه‌ها به حساب واحد خزانه یعنی نزد بانک مرکزی متمرکز شده است فقط برخی از دستگاه‌ها دارای حساب‌های غیرمجازی بودند که طبق شناسه‌های تعریف شده، در آینده نزدیک بسته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی بنانی، مدیرکل خزانه داریی وزارت امور اقتصادی و دارای در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، مبنی بر آخرین وضعیت طرح حساب واحد خزانه (تمرکز حساب‌های بانکی تمامی دستگاه‌ها نزد بانک مرکزی) بیان کرد: تمامی دستگاه‌هایی که از دولت بودجه دریافت می‌کنند حساب‌های خود را نزد بانک مرکزی متمرکز شده است.

او افزود: حیات دستگاه‌های اجرایی منوط به دریافت بودجه و دریافت بودجه هم منوط به داشتن حساب متمرکز نزد بانک مرکزی و خزانه داری است.

بنانی تشریح کرد: اما به این معنا نیست که برخی از دستگاه‌ها حساب‌های غیرمجاز ندارند. به همین منظور خزانه داری کل کشور با همراهی بانک مرکزی، در حال شناسایی این دستگاه‌ها هستند.

او تاکید کرد: دسترسی جدیدی که منجر شده در شبکه بانکی دستگاه‌های اجرایی را رصد می‌کنیم.

بر اساس شناسه ملی این حساب‌ها استخراج می‌شوند و با اعلام به آن‌ها دستگاه‌ها درخواست بستن آن را می‌کنیم. مسیر دوم اینجاست که خارج از شناسه‌های مشخص شده، فرآیند بانکی خارج از رصد نظام بانک مرکزی انجام نمی‌شود در نتیجه یکی از در‌های ایجاد فساد بسته می‌شود.