به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دستگاه ابلیشن سه بعدی در بیمارستان شهید فقیهی شیراز راه اندازی شد .
قائم مقام معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: این دستگاه بسیار منحصر به فرد و از دستگاههای پیشرفته و به روز دنیا در تشخیص آریتمیهای پیچیده قلبی است که برای اولین بار در جنوب کشور در یک مرکز دولتی در شیراز نصب و راه اندازی شده است .
زنگوری رئیس بیمارستان شهید فقیهی نیز گفت:این مرکز از معدود مراکز ایران است که مجهز به این دستگاه شد.
وی افزود: این دستگاه با دقت بسیار بالا، در مدت زمان جراحی کوتاهتر کانون بی نظمی قلب را تشخیص داده و در زمان بسیار کوتاهتر جراحی بیمار با آن انجام میشود.
زنگوری افزود: با ورود این دستگاه لیست انتظار بیماران نیازمند این عمل جراحی کاهش میابد و میتواند بیماران جنوب کشور را نیز پوشش دهد.
به گفته وی،این دستگاه با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان خریداری، نصب و راه اندازی شده است .