پخش زنده
امروز: -
مرحلۀ کشوری هفتمین دوره جشنواره ملی روستایی و عشایری «آسمان هشتم» بهمن ماه به میزبانی روستای کردر رضوی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور، فراخوان هفتمین دوره جشنواره ملی روستایی و عشایری «آسمان هشتم» که به میزبانی روستای «کردر رضوی» به منظور گسترش و ترویج فرهنگ رضوی ویژه روستاییان برگزار میشود، منتشر شد.
این جشنواره با هدف «اشاعه فرهنگ منور رضوی در سطح روستاهای کشور ازطریق گسترش فعالیتهای فرهنگی و هنری»؛ «تاکید بر زنده ماندن آئینهای نمایشی، پردهخوانی، مدیحهسرایی و چاووشیخوانی در سطح روستاهای کشور»؛ «شناسایی و حمایت از جوانان مستعد و خلاق در سطح روستاهای کشور»؛ «ترویج روحیۀ تلاش و کارگروهی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی به ویژه در میان جوانان و نوجوانان روستاهای کشور» برگزار میشود.
براساس این گزارش، جشنواره در بخشهای «سرود روستایی و عشایری رضوی»؛ «نمایشهای آیینی میدانی و خیابانی روستایی و عشایری رضوی»؛ «سرود روستایی و عشایری رضوی» با موضوعات «مدح و منقبت امام رضا علیهالسلام، حضرت فاطمه معصومه سلامالله علیها و حضرت احمد بن موسیالکاظم «شاهچراغ» علیهالسلام»؛ «جلوههای فرهنگ رضوی همچون علم، شفاعت، مهربانی، زیارت و حرم امام رضا علیهالسلام» برگزار خواهد شد.
شرکت در این جشنواره مخصوص روستائیان است و ثبت نام فقط در سامانه bachehayemasjed.ir امکانپذیر است.
امکان اسکان برای شرکت کنندگان، پس از زمان اعلام شده در تقویم اجرایی برای دبیرخانه وجود ندارد و مدارک و فیلمهای ارسالی نیز مسترد نخواهد شد.
همچنین به آثاری که بعد از پایان مهلت ارسال اثر دریافت میشوند ترتیب اثر داده نخواهد شد و آثاری که در دوره قبل به مرحله پایانی راهیافتهاند، پذیرفته نمیشوند.
اسکان برگزیدگان و گروههای راهیافته به بخش رقابتی (در سرود و آیینهای نمایشی) برای حضور در اختتامیه در روستای کردررضوی بر عهده دبیرخانه است.
در این دوره از جشنواره «ابراهیم ذاکری» به عنوان دبیر اجرایی هفتمین جشنواره روستایی و عشایری آسمان هشتم؛ «عباس ذاکری» به عنوان دبیر جشنواره سرود روستایی و عشایری رضوی و «جعفر قاسمی» دبیر جشنواره آئینهای نمایشی روستایی و عشایری رضوی حضور دارند.
* موضوعات جشنواره سرود روستایی و عشایری رضوی
موضوعات جشنواره سرود روستایی و عشایری رضوی شامل «مدح و منقبت امام رضا علیهالسلام، حضرت فاطمه معصومه سلامالله علیها و حضرت احمد بن موسی الکاظم «شاهچراغ» علیهالسلام»؛ جلوههای فرهنگ رضوی همچون علم، شفاعت، مهربانی، زیارت و حرم امام رضا علیهالسلام» است.
* مقررات بخش سرود
بخش سرود هفتمین دوره از جشنواره «آسمان هشتم» مقرراتی را برای آثار وضع کرده که شامل موارد زیر است:
- در این بخش اولویت با گروههای سرودی است که تولیدات آنها از موسیقی نواحی منطقه خود و موسیقی ردیف دستگاهی ایران الهام گرفته و متناسب با موضوعات جشنواره تنظیم شده باشد.
- در این بخش گروههای سرود مدارس، کانونهای مساجد و گروههای سرود آزاد ساکن روستا (به شرط رعایت رده سنی) میتوانند در جشنواره شرکت کنند.
- جشنواره در ۲ بخش خواهران و برادران و برای دو رده سنی زیر ۱۵ سال و بالای ۱۵ سال برگزار خواهد شد.
- حداکثر تعداد نفرات هر گروه باید ۱۶ نفر (۱۴ نفر اعضای گروه بههمراه سرپرست و مربی) جمعا ۱۶ نفر است.
- اخذ مجوز اردو برای گروههای راهیافته به بخش رقابتی از یکی از ساختارهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان بسیج مستضعفین الزامی است.
- تعداد گروههای راهیافته به بخش رقابتی بر اساس رای هیئت داوران اعلام خواهد شد.
- آثارتولید شده میبایست از فروردین ۱۴۰۳ به بعد باشد.
* جشنواره نمایشهای آیینی میدانی و خیابانی روستایی و عشایری رضوی
موضوعات جشنواره آیینهای نمایشی روستایی و عشایری رضوی شامل موارد زیر است:
- فرهنگ رضوی و مفاهیم عالیه احادیث و روایات رضوی
- دوستی: دوستی با مردم نیمی از خردمندی است.
- مهربانی: احسان به مردم از بالاترین صفات پسندیده است.
- احترام به والدین: هرکس از والدین خود قدردانی نکند، از خدا قدردانی نکرده است.
- نظافت و پاکیزگی: از اخلاق پیامبران، نظافت و پاکیزگی است.
- کمک به دیگران: کسی که اندوه و مشکلی را از مومنی برطرف کند، خداوند در روز قیامت اندوه را از قلبش برطرف میکند.
- پرهیز از حسادت: از حرص و حسد بپرهیز که این دو، امتهای گذشته را نابود کرد.
- هدیه دادن: هدیه کینهها را از بین میبرد.
- راستگویی:ای عبدالعظیم! سلام من را به دوستانم برسان و آنان را به راستی در سخن و ادای امانت توصیه کن.
- توجه به اعتقادات بومی و محلی و ظرفیت فرهنگی در آیینها، آداب و رسوم و فرهنگ عامه با محوریت فرهنگ رضوی
* شرایط شرکت در جشنواره
شرایط شرکت در جشنواره نمایشهای آیینی میدانی و خیابانی روستایی و عشایری رضوی نیز به این شرح اعلام شده است:
- نمایشهای برگرفته از آیینها با ذکر نام آیین و نمایش بخشهایی از آیینها باید همراه باشد.
- بارگذاری مجوز کتبی نویسنده نمایشنامه الزامی است.
- مدت زمان نمایش حداقل ۱۵ دقیقه و حداکثر ۲۵ دقیقه است.
- ستاد برگزاری جشنواره هیچ مسئولیتی در قبال ساخت و ساز دکور، دوخت لباس و چاپ بروشور و تبلیغات ندارد.
- حداکثر تعداد هنرمندان یک گروه برای شرکت در جشنواره، هفت نفر است و امکان حضور بیش از این تعداد برای دبیرخانه مقدور نیست.
مرحله کشوری هفتمین دوره جشنواره ملی «آسمان هشتم» اواخر بهمن ماه برگزار میشود و از نفرات برتر کشوری با اهدای تندیس و جوایز تقدیر به عمل میآید.
ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور با همکاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، بنیاد بین المللی امام رضا (ع)، دبیرخانه روستایی و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان در برگزاری این جشنواره با کانون فرهنگی هنری مهدی منتظر (عج) روستای کردر رضوی همکاری میکنند.
دبیرخانه جشنواره در استان هرمزگان، شهرستان میناب، روستای کردر رضوی (کانون فرهنگی هنری امام المنتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف) است و علاقهمندان برای ارتباط با دبیرخانه میتوانند با شمارههای ۰۹۱۷۷۶۵۴۶۹۱_۰۹۲۲۴۱۸۶۲۶۷ تماس بگیرند.