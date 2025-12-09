به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل محیط زیست هرمزگان گفت: این برنامه با حضور ۷۰ تن با هدف حفاظت از زیستگاه‌های حساس تالابی برگزار شد.

حبیب مسیحی افزود: در جریان پاکسازی، زباله‌های پلاستیکی، شیشه‌ای و ریززباله‌های انباشته شده در ساحل جمع‌آوری شد.

وی گفت: مشارکت گسترده مردم موجب شد تا سرعت کار افزایش یابد و مناطق بیشتری از ساحل از آلودگی پاک شود.

تالاب بین المللی خور خوران ثبت کنوانسیون بین المللی رامسر در سال ۱۳۵۱ در آب‌های ساحلی بندرخمیر یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های پرندگان مهاجر در جنوب ایران است.