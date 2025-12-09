عملیات جهاد آبرسانی به ۱۷۷ روستای خراسان رضوی با جمعیت ۱۵۶ هزار نفر، توسط نیروی زمینی سپاه به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای ثامن الائمه (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: این طرح‌ها در مدت سه سال با هزینه شش هزار میلیارد ریال توسط قرارگاه منطقه‌ای ثامن الائمه (ع) اجرا شد که به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) بهره‌برداری می‌شود.

سردار سرتیپ پاسدار قربان محمد اشعری در گفت‌و‌گو با خبرنگاران افزود: طرح جهاد آب‌رسانی در راستای قرارداد وزارت نیرو و قرارگاه سازندگی امام حسن مجتبی (ع) نیروی زمینی سپاه اجرا شده و با وجود برخی تغییرات، زودتر از برنامه زمان‌بندی به انجام رسیده و تحویل بهره‌بردار شده است.

وی ادامه داد: براساس قرارداد قرار بود آبرسانی به ۱۲۰ روستا در شهرستان‌هایی مانند سرخس، تربت جام، تایباد، خواف، درگز، نیشابور، فیروزه، کلات و فریمان انجام شود، اما حین اجرا با توجه به نیاز تعدادی دیگر از روستا‌ها این تعداد به ۱۷۷ روستا افزایش یافت.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای ثامن الائمه (ع) نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه در این طرح‌ها ۶۵۰ کیلومتر لوله‌گذاری انجام شده است، افزود: اجرای این طرح‌ها با رعایت کامل ملاحظات زیست محیطی، حقوق مردم و کارشناسی دقیق انجام شده و کیفیت، سرعت و ارزانی سه اصل کلیدی در اجرای آنهاست.

سردار اشعری به دیگر اقدامات قرارگاه سازندگی سپاه در استان هم اشاره و بیان کرد: در حوزه مسکن روستایی نیز سپاه پاسداران ساخت ۲۴ هزار واحد در سراسر کشور را بر عهده دارد که پنج هزار واحد آن در خراسان رضوی و در شهرستان‌هایی مانند خواف، درگز، تربت جام، تایباد و کاشمر در دست اجراست.

وی با اشاره به آماده‌سازی قرارداد دوم آبرسانی به ارزش ۲۰ هزار میلیارد ریال برای ۵۹۶ روستای دیگر در خراسان رضوی و ۱۰۵ روستا در اطراف مشهد، گفت: همه این اقدامات در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و خدمت به مردم انجام شده، در حالی که مأموریت اصلی دفاعی و امنیتی سپاه، پابرجا و اولویت اول آن است.