۱۸۰ دستگاه ماشین آلات در طرح زمستانه شهرداری زنجان به کارگیری می‌شود که این مهم با هدف خدمت رسانی مطلوب زمان وقوع بارش و امداد رسانی بهنگام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان ؛ شهردار زنجان گفت: ۱۸۰ دستگاه ماشین آلات در طرح زمستانه شهرداری زنجان به کارگیری می‌شود که این مهم با هدف خدمت رسانی مطلوب زمان وقوع بارش و امداد رسانی بهنگام است.

سلطانی محمدی در حاشیه برگزاری رزمایش مدیریت عملیات زمستانی شهرداری زنجان با بیان اینکه شهر زنجان در برف روبی امسال مشکلی ندارد، افزود: ستاد مدیریت عملیات زمستانه شهر زنجان در چهار منطقه شهرداری فعال شده است.

وی با اشاره به آماده‌باش کامل مجموعه مدیریت شهری اظهار داشت: با آغاز فصل سرما، شهرداری زنجان تمام توان خود را برای ارائه خدمات مطلوب در روز‌های بارش برف و کولاک به‌کار گرفته است.

سلطانی محمدی افزود: ماشین‌آلات زمستانی شامل گریدر، لودر، محلول پاش، نمک‌پاش، برف‌روب و خودرو‌های گشت عملیاتی، در سطح شهر به کار گرفته شده است تا توان عملیاتی نیرو‌ها و تجهیزات مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.

وی ادامه داد: هدف این است که هیچ‌گونه اختلال قابل توجهی در تردد شهروندان ایجاد نشود که به همین منظور تمامی مناطق شهرداری، نواحی خدماتی و پایگاه‌های برف‌روبی در حالت آماده‌باش قرار دارند و ذخیره کافی شن و نمک نیز تأمین شده است.

شهردار زنجان همچنین بر مشارکت و هماهنگی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان تاکید کرد و گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هم افزایی میان شهرداری، پلیس، هلال احمر و سایر نهاد‌ها نقش مهمی در مدیریت شرایط بحرانی زمستان دارد. امسال نیز این همکاری‌ها به شکل منسجم‌تری دنبال خواهد شد.