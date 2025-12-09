فوق تخصص عفونی اطفال دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: تب بالا، سردرد، درد عضلانی و سرفه خشک از علائم شایع آنفولانزا هستند و کودکان معمولاً بدحال‌تر از سرماخوردگی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دکتر محسن محمدی فوق تخصص عفونی اطفال دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: تب بالا، سردرد، درد عضلانی و سرفه خشک از علائم شایع آنفولانزا هستند و کودکان معمولاً بدحال‌تر از سرماخوردگی می‌شوند.

وی افزود: آنتی‌بیوتیک‌ها هیچ تأثیری بر ویروس آنفولانزا ندارند و دوره اولیه بیماری معمولاً سه تا پنج روز طول می‌کشد. اگر تب یا علائم بیش از پنج روز ادامه یابد، باید پیگیری و بررسی پزشکی انجام شود.

این متخصص عفونی اطفال گفت: داروهای ضد ویروس تنها برای بیماران خاص استفاده می‌شوند و اغلب کودکان با درمان‌های حمایتی شامل استامینوفن و مصرف مایعات کافی بهبود می‌یابند.

دکتر محمدی هشدار داد: در صورت بازگشت تب، بدحالی روزافزون، کاهش توانایی خوردن، کاهش سطح هوشیاری، تنگی نفس یا وجود سابقه بیماری خاص، والدین باید فوراً به پزشک مراجعه کنند.

وی گفت: رعایت نکات بهداشتی و مراقبت‌های حمایتی نقش مهمی در بهبود سریع کودکان مبتلا به آنفولانزا دارد.