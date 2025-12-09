به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسئول تیم پیوند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گفت: مرحوم مسلم محمدی ۳۲ ساله بر اثر تصادف و خونریزی مغزی، در بیمارستان بستری بود.

پانته آ رمضان‌نژاد افزود: پس از تایید مرگ مغزی وی از سوی پزشکان و دریافت رضایت از خانواده فهیم و نوع دوستش، عمل جداسازی اعضای این عزیز فداکار جهت اهدا به بیماران نیازمند در بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد انجام شد.

وی گفت: به منظور ترویج فرهنگ خداپسندانه اهدای عضو، علاقمندان می‌توانند از طریق نشانی اینترنتی به آدرس www.skums.ac.ir نسبت به تکمیل "فرم عضویت در خانواده بزرگ اهداکنندگان عضو" اقدام و یا با پیامک کردن کد ملی خود و کلمه اهدا به سرشماره ۳۴۳۲ کارت اهدای عضو را در کمتر از ۳۰ ثانیه دریافت کنند.