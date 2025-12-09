پخش زنده
سامانه بارشی حاکم بر جو منطقه همچنان تا پایان هفته جاری، جو استان را تحت تاثیر خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، و بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، این سامانه افزون بر کاهش محسوس دمای روزانه، به تناوب سبب وزش باد، بارندگی و مه در جو استان میشود و در مجموع بارشهای قابل توجهی برای نقاط مختلف استان در پی خواهد داشت.
شرایط ناپایدار تا چهارشنبه و بویژه در نواحی شمالغرب و غرب استان از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.
بارش، در بعضی ساعات با رعدوبرق و احتمالاً رگبار پراکنده تگرگ نیز همراه میشود؛ علاوه بر آبگرفتگی معابر عمومی و رواناب، ممکن است در برخی مناطق یاد شده، سبب سیلابهای محلی شود.
بارش علاوه بر ارتفاعات، ممکن است در اواخر فعالیت سامانه و با کاهش تدریجی دمای هوا، در برخی مناطق سردسیر نیز به شکل رگبار برف مشاهده شود.
در روزهای پنجشنبه و جمعه، به دلیل تضعیف شرایط ناپایدار، اگر بارشی در سطح استان روی دهد؛ اغلببه صورت پراکنده و بیشتر در مناطق شرقی متمرکز خواهد بود.