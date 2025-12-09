رئیس شبکه بهداشت و درمان کرخه گفت: فوت ۲ بیمار در این شهرستان به دلیل ابتلا به آنفلوآنزا صحت ندارد و شایعه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا مزرعه اظهار کرد: پس از انتشار خبر مرگ مشکوک ۲ بیمار به دلیل آنفلوآنزا در این شهرستان بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت و با بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد علت فوت این افراد به دلیل بیماری‌های زمینه‌ای و حمله قلبی بوده و ابتلا به آنفلوآنزا در مرگ آنان نقشی نداشته است.

وی با تاکید بر اینکه موردی از مرگ ناشی از آنفلوآنزا در کرخه ثبت نشده است، افزود: سویه جدید آنفلوآنزا سرعت شیوع بالایی دارد به همین دلیل رعایت مسایل بهداشتی از جمله استفاده از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از حضور در مکان‌های شلوغ توصیه می‌شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان کرخه با توصیه به همه شهروندان برای خود مراقبتی در برابر آنفلوآنزا و اجتناب از خود درمانی این بیماری بیان داشت: شهروندان درصورت بروز علایم سرماخوردگی مانند تب، بدن درد و آب ریزش ضمن مصرف مایعات ولرم به پزشک مراجعه کنند.

مزرعه با بیان اینکه به طورمعمول بیماری‌های تنفسی در فصل سرما شیوع بالاتری دارند، تصریح کرد: رعایت مسایل بهداشتی از جمله استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از حضور در مکان‌های شلوغ تا یک هفته پس از بهبود بیماری نیز باید رعایت شود.

روز گذشته شایعه‌هایی مبنی بر فوت ۲ نفر در شهرستان کرخه به دلیل ابتلا به آنفلوآنزا در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده که این موضوع موجب نگرانی مردم کرخه شده بود.

کرخه یکی از شهرستان‌های استان خوزستان و مرکز این شهرستان، شهر الوان است. این شهرستان در آذرماه ۱۳۹۹ از شهرستان شوش جدا و مستقل شد.

شهرستان کرخه دارای ۲ بخش مرکزی و شاوور،۲ شهر الوان و شاوور و ۱۱۰ روستا و حدود ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است؛ از ۱۱۰ روستای این شهرستان، ۶۹ روستا در بخش مرکزی و ۴۱ روستا در بخش شاوور قرار دارند.