به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیر امور برق فریدن گفت: در اجرای طرح تعدیل روشنایی معابر فریدن در حدود ۲ هزار و ۵۰ چراغ ۱۵ وات و ۲ هزار چراغ ۶۰ وات در معابر شهرستان فریدن تعویض شدند.

بیژن مرتضایی‌پور افزود: برای اجرای تعدیل روشنایی معابر شهرستان فریدن ۱۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات شرکت توزیع برق استان و امور برق شهرستان هزینه شده است.

مدیرامور برق فریدن گفت: از مهم‌ترین طرح‌های تعدیل روشنایی می‌توان به تمام معابر شهر‌های داران و دامنه، محور آشجرد به دامنه، ورودی شرقی شهر دامنه، جاده امامزادگان شهر دامنه و بلوار شهید صیاد شیرازی شهرداران اشاره کرد.

وی افزود: این طرح در دو مسیر پررفت و آمد بلوار دانشگاه آزاد شهر داران و مسیر داران به آشجرد نیز تا پایان امسال اجرا می‌شود.