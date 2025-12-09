پخش زنده
امروز: -
با تعدیل روشنایی معابر شهرستان فریدن بیش از ۲ مگاوات صرفه جویی انرژی در هرشبانهروز صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیر امور برق فریدن گفت: در اجرای طرح تعدیل روشنایی معابر فریدن در حدود ۲ هزار و ۵۰ چراغ ۱۵ وات و ۲ هزار چراغ ۶۰ وات در معابر شهرستان فریدن تعویض شدند.
بیژن مرتضاییپور افزود: برای اجرای تعدیل روشنایی معابر شهرستان فریدن ۱۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات شرکت توزیع برق استان و امور برق شهرستان هزینه شده است.
مدیرامور برق فریدن گفت: از مهمترین طرحهای تعدیل روشنایی میتوان به تمام معابر شهرهای داران و دامنه، محور آشجرد به دامنه، ورودی شرقی شهر دامنه، جاده امامزادگان شهر دامنه و بلوار شهید صیاد شیرازی شهرداران اشاره کرد.
وی افزود: این طرح در دو مسیر پررفت و آمد بلوار دانشگاه آزاد شهر داران و مسیر داران به آشجرد نیز تا پایان امسال اجرا میشود.