به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صغری رستمی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست اهواز گفت: به مناسبت روز جهانی خاک، برنامه آموزشی ویژهای با هدف ارتقای آگاهی دانشآموزان درباره اهمیت خاک و نقش آن در حفظ محیط زیست در دبستان فروغآفرینان ناب اهواز برگزار شد.
وی افزود: این برنامه با همکاری اداره حفاظت محیط زیست اهواز و انجمن مدافعان محیط زیست اجرا شد.
رستمی با تأکید بر نقش آموزش در دوران کودکی، اظهار داشت: آموزش در سنین پایه میتواند نسل آینده را نسبت به اهمیت خاک و محیطزیست مسئولتر کند. هدف ما این است که دانشآموزان علاوه بر آموختن مفاهیم، پیامآور حفاظت از خاک در خانوادههای خود نیز باشند.
وی میگوید: برگزاری چنین برنامههایی در اهواز بیانگر توجه جدی به آموزش نسل آینده در حوزه محیط زیست است و روز جهانی خاک فرصتی فراهم کرد تا کودکان این شهر با ارزش خاک به عنوان سرمایهای حیاتی برای زندگی انسانها آشنا شده و مسئولیتپذیری خود را در قبال طبیعت تقویت کنند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست اهواز تصریح کرد: در ادامه این ویژهبرنامه، کارشناسان انجمن مدافعان محیط زیست با بهرهگیری از زبان ساده و مثالهای قابل درک برای کودکان، موضوعاتی، چون نقش خاک در تولید غذا، حفظ پوشش گیاهی و پیشگیری از فرسایش زمین را تشریح کردند.
وی بیان داشت: همچنین در بخش پایانی، کتابهایی میان دانشآموزان توزیع شد تا با تکمیل بخشهای مرتبط با خاک و محیط زیست با استفاده از برچسبهای رنگی، درک عمیقتری از این موضوع به دست آورند.