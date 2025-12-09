پخش زنده
به مناسبت هفته زن مسابقه آشپزی در روستای شهریکند بوکان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت گرامیداشت هفته زن و بزرگداشت مقام والای مادر، مسابقهای شاد و پرنشاط با محوریت هنر آشپزی در روستای شهریکند برگزار شد.
این مسابقه با حضور جمعی از بانوان هنرمند و فعال روستا، در فضایی صمیمی و فرهنگی و با هدف تقویت روحیه مشارکت اجتماعی بانوان، ترویج سبک زندگی سالم و ارجنهادن به نقش ارزنده زنان در خانواده و جامعه برگزار شد.
در این مسابقه، شرکتکنندگان با تهیه بیش از ۲۰ نوع غذای سنتی، محلی و خلاقانه، توانمندیهای خود را در عرصه آشپزی به نمایش گذاشتند.
داوری مسابقه بر اساس معیارهایی، چون طعم، تزئین، اصالت غذایی و نوآوری انجام شد.
در پایان، از نفرات برتر با اهدای جوایز و لوح تقدیر تجلیل بهعمل آمد.