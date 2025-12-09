پخش زنده
صادرات شرکتهای فناور و دانشبنیان پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان با افزایش ۲۵ درصدی در مقایسه با سال گذشته به بیش از ۸۰۰ هزار دلار رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس پارک علم و فناوری کاشان گفت: شرکتهای فناور و دانشبنیان شهرستان در یک سال گذشته با رشد ده درصدی به حدود ۵۰ شرکت رسیده و فروش و صادرات آنها چندین برابر افزایش یافته است.
حمیدرضا مومنیان با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۰ شرکت دانشبنیان در پارک حمایت و مستقر شدهاند افزود: براساس اظهارنامههای مالیاتی، میزان فروش محصولات فناور نسبت به سال گذشته حدود دو برابر شده و به حدود هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی گفت: تعداد شرکتهای فناور و دانشبنیان تحت پوشش پارک از ۸۵ شرکت در سال گذشته به نزدیک ۱۰۰ شرکت و بیش از ۵۰ هسته و تیم فناور رسیده که بیانگر رشد حدود نزدیک ۵۰ درصدی است و حدود ۴۵۰ نفر در این واحدها مشغول فعالیت هستند.
رئیس پارک علم و فناوری کاشان افزود: دریافت منابع مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده نیز با برنامهریزیهای انجامشده و همکاری اداره کل مالیاتی استان به ۳۰ میلیارد ریال رسیده است.
مومنیان همچنین از رشد چشمگیر رویدادهای فناورانه در شهرستان خبر داد و گفت: سال گذشته ۱۲ رویداد برگزار شد و امسال تا نیمه آذر این تعداد به ۲۵ رویداد رسیده است.
وی افزود: این پارک علاوه بر مأموریتهای توسعه منطقهای، در توسعه زنجیره راهبردی فرش ماشینی و فناوریهای مرتبط با گلاب، اسانس و گیاهان دارویی با همکاری دانشگاه کاشان فعالیت میکند و تلاش دارد زمینه شکلگیری یک دانشگاه کارآفرین و تحولآفرین در حوزه فناوریهای نوین را فراهم سازد.