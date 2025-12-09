پخش زنده
دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس گفت : پایش پرونده زندانیان با هدف کاهش هدفمند جمعیت کیفری انجام میپذیرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دادستان عمومی انقلاب مرکز فارس بصورت میدانی و با حضور در زندانهای شیراز، فسا و داراب و همچنین نشستهای قضائی با مسئولین قضائی و قضات در حوزههای مختلف قضائی فارس، روند اجرای طرح پایش پروندههای قضائی زندانیان را بررسی کرد .
کامران میر حاجی اظهار کرد: طرح پایش پرونده قضایی زندانیان همه ساله در برنامه سالانه قوه قضاییه گنجانده میشود، در این برنامه برای تمامی زندانیان حداقل یک کاربرگ تهیه میشود که نتیجه رسیدگی به آن میتواند به برخورداری زندانیان واجد شرایط از ارفاقات قضایی و تخفیف مجازات یا آزادی افراد از زندان منجر شود.
وی تصریح داشت: تا کنون بصورت میانگین در حوزههای قضائی من جمله داراب، حدود ۷٠٪ درصد کاربرگها رسیدگی شده و پاسخ آن اعلام شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس همچنین گفت: طی یک ماه گذشته شاهد افتتاح چندین پروژه عمرانی در زندانهای تابعه استان فارس من جمله پروژه توسعه، بازسازی و استاندارد سازی جامع اندرزگاهها در زندان داراب هستیم، تامین فضای مناسب نگهداری زندانیان از مصادیق رعایت حقوق شهروندی است و در امر اصلاح و تربیت آنها تاثیر گذار است ومیتواند کمک بسیار خوبی در امر باز اجتماعی سازی زندانیان باشد.