به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نان کامل و سبوس‌دار می‌تواند به پیشگیری از بیماری‌های مزمن مانند دیابت و بیماری‌های قلبی کمک کند، در حالی که مصرف نان سفید و کم‌کیفیت ممکن است مشکلاتی همچون کمبود فیبر و افزایش قند خون را به همراه داشته باشد.

رسانه‌ها در این میان نقش مهمی ایفا می‌کنند. آن‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی درست و علمی، مردم را نسبت به اهمیت نان سالم آگاه سازند. برنامه‌های تلویزیونی، مستندها، گزارش‌های خبری و حتی تبلیغات اجتماعی می‌توانند به تغییر نگرش عمومی نسبت به انتخاب نان کمک کنند. وقتی رسانه‌ها به‌طور مداوم فواید نان سبوس‌دار و مضرات نان سفید را مطرح کنند، الگوی مصرف جامعه به سمت انتخاب‌های سالم‌تر حرکت خواهد کرد.

از سوی دیگر، رسانه‌ها می‌توانند تولیدکنندگان و نانوایان را نیز تحت تأثیر قرار دهند. معرفی نانوایی‌هایی که نان سالم تولید می‌کنند یا گزارش‌هایی درباره کیفیت آرد مصرفی، باعث افزایش مسئولیت‌پذیری تولیدکنندگان می‌شود. همچنین رسانه‌ها با راه‌اندازی کمپین‌های ملی و پویش‌های اجتماعی، می‌توانند فرهنگ مصرف نان سالم را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنند.

در نهایت، رسانه‌ها به عنوان پل ارتباطی میان متخصصان تغذیه، تولیدکنندگان و مردم عمل می‌کنند. آن‌ها با ارائه اطلاعات علمی و قابل فهم، زمینه‌ساز ارتقای سلامت جامعه می‌شوند.

بنابراین می‌توان گفت رسانه‌ها نه تنها ابزار اطلاع‌رسانی، بلکه سفیران سلامت غذایی هستند که با ترویج نان سالم، به بهبود کیفیت زندگی مردم کمک می‌کنند.