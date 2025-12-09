به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی خوزستان با کسب بالاترین شاخص‌های تخصصی، پژوهشی و کیفی در حوزه خدمات درمان ناباروری، موفق به کسب عنوان برترین مرکز درمان ناباروری استان خوزستان شد.

در همین راستا، دکتر حاتم بوستانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی‌شاپور اهواز، طی مراسمی با اهدای تقدیرنامه رسمی به دکتر محمد احمدی مدیر مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی خوزستان از تلاش‌ها، برنامه‌های علمی و اقدامات اثرگذار ایشان قدردانی کرد.

در متن تقدیرنامه، دکتر بوستانی با اشاره به اهمیت راهبردی حوزه جمعیت، ازدواج و فرزندآوری، فعالیت‌های انجام شده را نقش‌آفرین، مؤثر و آینده‌ساز توصیف و تاکید کرد که تلاش‌های صورت گرفته در این مجموعه همسو با منویات مقام معظم رهبری و اهداف عالیه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است که آینده‌ای روشن و پربار را برای میهن عزیزمان نوید می‌دهد.

مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی خوزستان طی سال‌های اخیر با توسعه بخش‌های تخصصی، بهره‌گیری از فناوری‌های به‌روز و ارائه خدمات مقرون‌به‌صرفه در حوزه ناباروری، توانسته جایگاه خود را به‌عنوان مرجع تخصصی درمان ناباروری در استان تثبیت کند و موجب کاهش ارجاع بیماران به خارج از استان شود.