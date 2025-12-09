یک شکارچی متخلف به همراه یک لاشه میش وحشی و ۱۱ پرنده در مزایجان بوانات دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان بوانات گفت: ماموران پاسگاه انتظامی بخش مزایجان با اطلاع از یک مورد شکار غیرمجاز در بیابان‌های اطراف این شهرستان، برای بررسی موضوع به محل مراجعه کردند.

سرهنگ پرویز ارجمند افزود: در بررسی‌ها مشخص شد که شکارچی متخلف با سلاح غیرمجاز اقدام به صید یک راس میش وحشی و ۱۱ قطعه کبک کرده است که از وی ۲ قبضه سلاح شکاری و یک لاشه میش وحشی و ۱۱ قطعه کبک کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بوانات بیان کرد: در این خصوص یک نفر دستگیر و به همراه اموال مکشوفه پس از تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی شد.

شهرستان بوانات در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.