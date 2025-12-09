وزیر نفت با گرامیداشت مقام زن و مادر، سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها را به خانواده بزرگ صنعت نفت به‌ویژه بانوان شاغل و همسران گرانقدر کارکنان، تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن پاک نژاد وزیر نفت در پیامی پیشاپیش گرامیداشت روز زن و مادر را تبریک گفت متن پیام به شرح زیر است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بانوان فرهیخته صنعت نفت.

با سلام و احترام

امروز افتخار دارم به نمایندگی از دولت چهاردهم، جایگاه ارزشمند و نقش تحول‌آفرین شما در صنعت نفت را پاس بدارم. کرامت انسانی، که خداوند در آیه «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَم…» بیان فرموده، الهام‌بخش نگاه ما در تقویت حضور بانوان در متن تصمیم‌سازی و مدیریت کشور است؛ نگاهی که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید دارند.

مقام معظم رهبری همواره خاطرنشان کرده‌اند که زن ایرانی باید در میدان علم، فناوری‌های پیشرفته، مدیریت، فهم سیاسی و تصمیم‌سازی کشور حضور مؤثر داشته باشد؛ حضوری فعال، نه تشریفاتی. ایشان به‌ویژه در دیدار اخیر با بانوان تأکید کردند که زنان باید در عرصه‌های آینده‌ساز، از جمله فناوری‌های نو، اقتصاد دانش‌بنیان و حوزه‌های استراتژیک کشور نقش‌آفرینی کنند و از تحولات جهانی، مانند انقلاب‌های فناورانه، عقب نمانند. این خط روشن، نقشه راه ما در وزارت نفت است.

در یک سال گذشته، وزارت نفت با رویکردی راهبردی توانسته است رشد چشم‌گیری در انتصاب بانوان شایسته رقم بزند؛ از جمله ۳۴٪ افزایش مدیران زن در ستاد وزارتخانه و ۴۱٪ رشد حضور بانوان در صنعت پتروشیمی. این اعداد تنها آمار نیستند؛ نشانه تحول، بهره‌وری و اعتماد به توانایی‌های شما هستند.

بانوان صنعت نفت، امروز نه‌تنها همکاران ما، بلکه پیشرانان مسیر نوین انرژی، فناوری‌های دیتا محور، مدیریت پاک‌دست و آینده کم‌کربن ایران هستند؛ زنانی که با دانش، دقت، مسئولیت‌پذیری و نگاه انسانی خود، ریل‌های آینده صنعت نفت را استوارتر می‌سازند.

به حضور مؤثر شما در بزرگ‌ترین صنعت کشور افتخار می‌کنیم و اطمینان داریم که مسیر پیشرفت زنان در وزارت نفت، یک سیاست نمادین نیست؛ یک راهبرد قطعی و پایدار است که همسو با رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب با قدرت دنبال خواهد شد.

روز شما مبارک و گرامی باد.

وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران