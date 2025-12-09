در هفته گرامیداشت روز دانشجو، از دانشجویان برتر در دانشگاه‌های پیام نور مازندران، آزاد قائم‌شهر و پردیس رامسر تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دانشگاه‌های پیام نور مازندران، آزاد اسلامی قائم‌شهر و پردیس رامسر از جمله مراکز آموزشی بودند که طی مراسمی، از دانشجویان نمونه خود تقدیر کردند.

در این مراسم‌ها بر نقش دانشجویان به عنوان قشری زحمت‌کش و پرتلاش که همواره در تلاش برای معرفی نوآوری، بینش و نگرش جدید به جامعه هستند، تأکید شد.

بر اساس آمار اعلام‌شده، هم‌اکنون ۱۶۷ هزار دانشجو از سراسر کشور در ۱۰۷ دانشگاه و مرکز آموزش عالی استان مازندران مشغول به تحصیل هستند.

گزارش از بنیامین مرشدی