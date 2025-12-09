مدیر واحد نقلیه و موتوری شهرداری شهرکرد گفت: با صدور هشدار هواشناسی و افزایش احتمال بارش برف در شهرکرد، ناوگان ماشین‌آلات سبک و سنگین در آماده‌باش قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مصطفی بت‌شکنان از آمادگی کامل ماشین‌آلات برف‌روبی و خدمات زمستانه خبر داد و گفت: به دنبال هشدار هواشناسی و آغاز بارش‌ها، ۴۴ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین شهرداری در حالت آماده‌باش هستند تا در صورت نیاز، عملیات برف‌روبی و پاکسازی معابر در کوتاه‌ترین زمان آغاز شود.

وی افزود: ۱۰ دستگاه تیغه برف‌روب، ۵ دستگاه لودر، ۳ دستگاه بیل بکهو، ۲ دستگاه گریدر، ۴ دستگاه خاور کمپرسی، ۳ دستگاه نمک‌پاش مکانیزه و حدود ۱۷ دستگاه کامیون کمپرسی در آماده‌باش هستند تا عملیات مدیریت بارش‌ها بدون وقفه اجرا شود.

بت‌شکنان گفت: هماهنگی میان نیرو‌های خدمات شهری و واحد نقلیه برقرار شده و تمامی رانندگان و اپراتور‌ها نیز در آماده‌باش قرار دارند تا در صورت شروع بارش برف، معابر اصلی و فرعی شهرکرد سریعاً ایمن‌سازی شود.