دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان از تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی در این دادسرا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در جلسه پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی که با محوریت هفتمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد، به تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی در این دادسرا اشاره کرد و گفت: یکی از معاونتهای این دادسرا نیز بهعنوان معاونت ویژه نظارت انتخاب و بازرس ویژه نیز تعیین شده است.
وی با اشاره به اهمیت پیشگیری، اظهار کرد: تمرکز بیشتر باید بر پیشگیری باشد و این امر در قبل، حین و بعد از برگزاری انتخابات مورد تاکید است.
خلفیان تصریح کرد: در قانون جدید نماینده دادگستری بهعنوان عضو هیئتهای اجرایی حضور دارد که قطعا نقش موثری بر کاهش تخلفات و جرائم خواهد داشت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان بیان داشت: مسئولان برگزاری باید به اصل بیطرفی توجه ویژه داشته باشند و نامزدها نیز با رعایت قانون، به برگزاری انتخاباتی پرشور کمک کنند.
وی تاکید کرد: رسانههای عمومی نقش قابل توجهی در هدایت جامعه به سوی قانونمداری دارند و باید با تهیه ویژه برنامههای مرتبط، مانع از فعالیت افسار گسیخته برخی شبکههای معاند در فضای مجازی شوند.
در ادامه این جلسه سایر اعضای کارگروه به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند و مصوباتی در این خصوص به تصویب رسید.