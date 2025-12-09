مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل گفت: براساس مصوبه نشست پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوانزا، همه مدارس استان اردبیل در روز چهارشنبه ۱۹ آذر تعطیل و آموزش به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل علیرضا علیپور، مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل گفت: براساس مصوبه نشست پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوانزا، همه مدارس استان اردبیل در روز چهارشنبه ۱۹ آذر تعطیل و آموزش به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

علیرضا علیپور اظهار کرد: همچنین فعالیت‌ها و کلاس‌های فوق برنامه روز پنجشنبه ۲۰ آذر نیز به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

مدارس استان در روز سه‌شنبه (۱۸ آذر) نیز به دلیل شیوع بیماری آنفلوآنزای فصلی تعطیل بود.