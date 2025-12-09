پخش زنده
امروز: -
در قالب برنامههای کنگره ملی ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی اجلاسیه سرداران و ۱۳۹ شهید اشنویه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در قالب برنامههای کنگره ملی ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی اجلاسیه سرداران و ۱۳۹ شهید اشنویه برگزار شد.
فرمانده سپاه اشنویه در این مراسم گفت: هدف از این اجلاسیهها ایجاد جریانی است که راه شهدا و نام شهدا را زنده نگهدارد و این فرهنگ را بین نسل نو ترویج دهد.
سرهنگ یعقوب رشیدی گفت: شهید با شهادتش به بالاترین منزلت خود میرسد و به این منزلت که میرسد اول آسایش اوست.
وی بیان کرد: مردم عزیز ما میدانند با حضور در چنین مجالسی بار دیگر با راه شهدا و امام شهدا عهد و پیمان میبندند و حضور در چنین محافلی نشان از ولایتمداری است، نشان از قدردانی و تشکر از آن قهرمانانی است که جانانه ایستادند جان دادند، اما لحظهای از راه امام و ارزشهای انقلاب اسلامی فاصله نگرفتند.
سرهنگ یعقوب رشیدی اظهار داشت: این بزرگترین فرصت برای قدردانی از مقام شهدای عزیز است و همه ما مدیون خانواده شهیدان هستیم.
سرپرست فرمانداری اشنویه نیز با تأکید بر جایگاه والای شهدا و نقش مردم وفادار در تداوم ارزشهای انقلاب، گفت: شهدا مظهر اقتدار، عزت و قدرت ملی هستند.
مام عزیزی در اجلاسیه شهدای شهرستان اشنویه تأکید کرد: این مردم با بصیرت، وفاداری و پایبندی به ارزشهای انقلاب، مظهر اقتدار و عزت ملت ایران هستند.
وی با اشاره به جایگاه والای شهدا در تاریخ انقلاب و دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اظهار داشت: شهدا با فداکاری و ایثار خود، نماد شرافت و قدرت ملی ما هستند و یاد و نامشان الهامبخش نیروهای مسلح و ملت در صیانت از ارزشهاست.
مام عزیزی در بخش دیگر سخنان خود به اقدامات دولت وفاق ملی در حوزه مختلف برای جامعه ایثارگری اشاره و گفت: براساس دستور رییس جمهور مقرر شده است کارگروهی متشکل از متخصصین برجسته، با بازبینی پرونده درمانی جانبازان در سراسر کشور، به منظور کاهش هزینه، تسریع در روند درمان و جلوگیری از تشدید عوارض بیماری منجر به بستری، دستورالعمل درمانی برای آنان تدوین و با استفاده از ظرفیت شبکه الکترونیک سلامت در اختیار مراکز درمانی مربوطه قرار دهند که این مهم در حال اجراست .
وی در ادامه سخنان خود از حضور پرشور اقشار مختلف مردم و مسئولان در این اجلاسیه تشکر و قدردانی کرد.
این مراسم با اجرای برنامه های فرهنگی و تجلیل از خانواده معظم شهدا به پایان رسید.