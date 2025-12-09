به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ ارسلان صبح زاهدی گفت: در پی وقوع چند فقره آتش سوزی عمدی درب ورودی اماکن دولتی در لنگرود و انتشار کلیپ‌های آن در رسانه‌های معاند بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان با بررسیی‌های اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه پلیسی، شب گذشته عامل اصلی تخریب و آتش سوزی درب‌های ورودی اماکن دولتی را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی، متهمان را در یک عملیات ضربتی در یکی از محلات لنگرود دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود گفت: متهمان مرد ۴۴ و زن ۴۳ ساله دستگیرشده در بازجویی‌های فنی و تخصصی به عمل آمده ضمن اعتراف به آتش زدن درب ورودی چند اماکن دولتی، به آتش کشیدن چند بنر و ارتباط گیری با گروهک‌های منافقان درخارج کشور اعتراف کردند.

سرهنگ صبح زاهدی افزود: تحقیقات لازم بر روی متهمان دستگیر شده برای تکمیل اطلاعات و شناسایی و دستگیری دیگر همدستان و عوامل احتمالی این پرونده ادامه دارد.