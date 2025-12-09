پخش زنده
امروز: -
رئیس دادگاه عمومی بخش الوار گرمسیری از شناسایی و دستگیری عوامل تخریب سوزن ریل راهآن ایستگاه مازو در این بخش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرشاد اسدی اصل گفت: به دنبال تخریب سوزن ریل راهآهن در محدوده این بخش و حوالی ایستگاه مازو، موضوع بلافاصله از سوی عوامل مربوطه به پلیس آگاهی راهآهن گزارش شد و با صدور دستورات قضایی لازم، تیمهای عملیاتی، شناسایی عاملین تخریب را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: در کمتر از ۷۲ ساعت، دو متهم این پرونده شناسایی و دستگیر شدند که در جریان تحقیقات مقدماتی به اقدام خود مبنی بر تخریب سوزن ریل قطار اعتراف کردند.
اسدی اصل ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات و صدور قرار تأمین متناسب، با توجه به سن افراد دستگیرشده، برای طی مراحل قانونی به کانون اصلاح و تربیت اهواز معرفی شدند.
رئیس دادگاه عمومی بخش الوار گرمسیری میگوید: خوشبختانه با گزارش و اقدام بهموقع، این تخریب موجب بروز حادثهای در این محور نشد.