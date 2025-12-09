پخش زنده
کمیته انضباطی فوتبال، سرمربی استقلال را بابت اظهاراتش درباره داوری دیدار پرسپولیس و شمسآذر جریمه کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در حالیکه بحثها درباره نشست خبری پیش از دیدار استقلال و فولاد طی هفته گذشته به وجود آمده بود، امروز رأی کمیته انضباطی در پرونده ریکاردو ساپینتو صادر شد؛ رأیی که نشان داد سرمربی استقلال بابت اظهاراتش درباره داوری دیدار پرسپولیس و شمسآذر جریمه نقدی شده است.
ساپینتو در آن نشست، تصمیم داور مسابقه پرسپولیس را «غیرقابل باور» خوانده و گفته بود فدراسیون باید در قبال چنین صحنههایی هوشیار باشد. انتشار سریع این جملات و برداشتهای مختلف از آنها باعث شد کمیته انضباطی استقلالیها را برای ارائه دفاعیات احضار کند.
یکی از نکات جنجالی این پرونده، اشتباه مترجم ساپینتو در نشست خبری بود. باشگاه استقلال معتقد است مترجم در ترجمه سریع خود، کلمه give را به اشتباه gift شنیده و آن را «هدیه دادن پنالتی» ترجمه کرده؛ جملهای که اصلاً در صحبتهای سرمربی پرتغالی وجود نداشت و همین خطا باعث بزرگتر شدن ماجرا و احضار ساپینتو شد.با این حال، کمیته انضباطی بدون توجه به این توضیحات، اظهارات او را مصداق تخلف دانست و مطابق رأی اعلامشده، ساپینتو را به پرداخت ۲۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد؛ بدون آنکه محرومیت تعلیقی او فعال شود.
این بخش از رأی برای استقلال اهمیت زیادی داشت؛ چرا که بسیاری تصور میکردند با توجه به داشتن ۲ ماه محرومیت تعلیقی، کمیته انضباطی ممکن است این محرومیت را اعمال کند. اما رأی منتشرشده نشان داد که کمیته به جریمه نقدی بسنده کرده و محرومیت تعلیقی فعال نشده است. استقلالیها این موضوع را نشانهای از کاهش حساسیت پرونده و پذیرش غیرمستقیم اشتباه ترجمه میدانند، هرچند جریمه نقدی همچنان پابرجاست.
به این ترتیب، ماجرایی که از یک جمله جنجالی و ترجمه نادرست آغاز شد، امروز با حکم کمیته انضباطی پایان یافت. با وجود جریمه دو میلیارد تومانی که بسیار سنگین محسوب میشود، ساپینتو میتواند بدون مشکل روی نیمکت استقلال به کارش ادامه دهد.