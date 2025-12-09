بیرجند
تأمین زیرساختها، مهمترین مطالبه نهضت ملی مسکن
همزمانی تأمین زیرساختها و ساختوساز؛ مهمترین مطالبه نهضت ملی مسکن بیرجند است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، فرماندار بیرجند با بیان اینکه طرح نهضت ملی مسکن در این شهرستان از نظر شاخصهای پیشرفت در ردههای اول تا چهارم کشور قرار دارد، گفت: مهمترین پیگیری فعلی، همزمانی تأمین زیرساختها با روند ساختوساز متقاضیان است و وزارت راه و شهرسازی باید تعهدات خود را بهموقع اجرا کند.
فرماندار شهرستان بیرجند در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: طرح نهضت ملی مسکن که از حدود سه سال پیش در کشور آغاز شده، در بیرجند روند مناسبی داشته و طبق آمار وزارت راه و شهرسازی، این شهرستان در بسیاری از شاخصها رتبههای یک تا چهار کشور را کسب کرده است.
ناصری با اشاره به افزایش هزینههای ساخت پس از آغاز طرحها افزود: پیگیریهای انجامشده سبب شد مبلغ توافقشده برای آمادهسازی زمین کاهش یابد و بخشی از این هزینهها نیز از طریق تسهیلات بانکی تأمین شود تا فرآیند تکمیل و تحویل واحدها سرعت بگیرد.
فرماندار بیرجند وی مهمترین موضوع مورد پیگیری را همزمانی تأمین زیرساختها توسط وزارت راه و شهرسازی با ساختوساز متقاضیان عنوان کرد و گفت: دولت موظف است تعهدات مربوط به زیرساختها را در زمان مقرر به انجام برساند.
ناصری درباره وضعیت اراضی طرح اظهار داشت: بخشی از واحدهای نهضت ملی در سایت زعفرانیه و بخش دیگری در روستاهای حاشیه شهر از جمله دستگرد و شکرآب برنامهریزی شده است، اما فرآیند الحاق زمین در این مناطق با مشکلاتی همراه بوده و برخی متقاضیان بیش از دو سال منتظر نهایی شدن قراردادها و معرفی به بنیاد مسکن هستند.
وی عدم تطابق تعداد متقاضیان واجد شرایط با میزان زمین تأمینشده در سالهای گذشته را از دلایل اصلی تأخیر عنوان کرد و افزود: در حال حاضر حدود ۱۲ هزار متقاضی واجد شرایط در بیرجند وجود دارد که تنها نیمی از آنها تعیین تکلیف شدهاند و سایر متقاضیان منتظر نهایی شدن طراحیها و مشخص شدن اراضی در سایتهای شکرآب و دستگرد هستند.
فرماندار بیرجند گفت: برای رفع مشکلات و جانمایی متقاضیان بیشتر، شورای مسکن استان تصویب کرد متراژ قطعات در سایت شکرآب از ۲۰۰ متر به ۱۶۰ متر کاهش یابد.
وی افزود: تأکید استاندار خراسان جنوبی به عنوان رئیس شورای مسکن استان، تسریع در اتمام پروژهها توسط پیمانکاران و اداره کل راه و شهرسازی است.
ناصری از متقاضیان خواست برای بررسی نهایی واحدهای خود و اعلام نظر درباره نواقص احتمالی به اداره کل راه و شهرسازی مراجعه کنند.
فرماندار بیرجند همچنین با اشاره به الحاق منطقه مهرشهر در سال ۱۳۸۵ به محدوده شهری گفت: این الحاق به دلیل نبود درآمد پایدار برای شهرداری، همواره با چالشهایی در ارائه خدمات زیربنایی همراه بوده است.
وی نهایی شدن طرح ورودی دوم مهرشهر را مهمترین دغدغه فعلی مدیریت شهرستان عنوان کرد و گفت: این پروژه با جدیت در حال پیگیری است تا مشکلات این محله برطرف شد.