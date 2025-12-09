پخش زنده
رئیسکل بانک مرکزی از توافق با پتروشیمیها و فولادیها برای افزایش عرضه ارز خبر داد و گفت: عملیات تأمین ارز با قوت ادامه دارد؛ نرخها در بازار دوم عمدتاً زیر ۱۰۰ هزار تومان است.
به گزارش خبرگزای صداوسیما، محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی از ادامه عملیات تأمین ارز با قوت خبر داد و گفت: از روز شنبه، بانک مرکزی با مجموعههای پتروشیمی و فولادی به توافق رسیده تا عرضه ارز در بازار افزایش یابد.
فرزین در تشریح آخرین وضعیت بازار ارز اظهار داشت: تأمین ارز مورد نیاز کشور بدون وقفه در حال انجام است و با هماهنگی شرکتهای بزرگ صادراتی، عرضه ارز در مرکز مبادله و بازار توافقی تقویت میشود.
وی افزود: در بازار دوم، عموم نرخها زیر ۱۰۰ هزار تومان قرار دارد، اما دیروز بهدلیل التهابات مقطعی، حدود دو هزار تومان بالاتر از این سطح معامله شد.
رئیسکل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد با استمرار عرضههای جدید و هماهنگی میان صادرکنندگان بزرگ، بازار ارز به ثبات برسد و التهابات اخیر کنترل شود.