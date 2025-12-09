پخش زنده
فرمانده انتظامی قائمشهر از دستگیری سارقانی خبر داد که به بیش از ۲۵ فقره سرقت از اماکن خصوصی و مغازهها در این شهرستان اعتراف کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ سید جلیل نبوی فرمانده انتظامی قائمشهر اعلام کرد: با تلاش شبانهروزی مأموران، سارقان اماکن خصوصی در این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: متهمان به بیش از ۲۵ فقره سرقت از اماکن خصوصی و مغازههای متعدد اعتراف کردهاند.
فرمانده انتظامی قائمشهر یادآور شد: در جریان این عملیات، بخشی از اموال مسروقه از مخفیگاه سارقان کشف و ضبط شد.
متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.