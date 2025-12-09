معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در حاشیه اجلاس UNEA-۷ با وزیر محیط‌زیست کنیا دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این دیدار، خانم انصاری ضمن تشکر از کشور کنیا برای میزبانی اجلاس UNEA-۷، به روابط خوب میان دو کشور و برگزاری موفق کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، تأکید کرد و گفت: این همکاری‌ها می‌تواند به حوزه محیط‌زیست نیز تعمیم یابد.

وی با اشاره به تجربیات گذشته ایران در زمینه حفاظت از مناطق حفاظت شده، گونه‌های در معرض انقراض و آموزش محیط‌بانان افزود: ظرفیت‌های گسترده‌ای برای همکاری میان دو کشور در این حوزه‌ها وجود دارد و بزودی توافق نامه همکاری محیط‌زیستی میان ایران و کنیا امضا خواهد شد.

وزیر محیط‌زیست کنیا هم ضمن قدردانی از نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در روند مذاکرات UNEA-۷، آخرین وضعیت قطعنامه‌ها و موضوعات در حال مذاکره را تشریح کرد.

دیدار رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با وزیر محیط‌ زیست کنیا دیدار رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با وزیر محیط‌ زیست کنیا دیدار رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با وزیر محیط‌ زیست کنیا دیدار رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با وزیر محیط‌ زیست کنیا دیدار رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با وزیر محیط‌ زیست کنیا

خانم دبورا باراسا از معاون رئیس‌جمهور ایران خواست تا برای رسیدن به یک رویکرد مشترک جهانی و نهایی‌سازی اسناد مطرح‌شده، از این روند حمایت کند.

وی درباره موافقت‌نامه محیط زیستی دوجانبه اعلام کرد: این توافق‌نامه در مرحله نهایی بررسی در وزارت امور خارجه کنیا قرار دارد و ابراز امیدواری کرد که به‌زودی برای امضای نهایی توسط دو طرف آماده شود.

در پایان جلسه، خانم دکتر انصاری ضمن دعوت رسمی از وزیر محیط زیست کنیا برای سفر به ایران، ابراز امیدواری نمود که مباحث محیط‌زیستی در این اجلاس و سایر رویدادها، بدون توجه به جنبه‌های سیاسی و تنها بر اساس ابعاد فنی و علمی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.