مدیرعامل بنیاد رودکی گفت: استقبال مردم از کنسرت یلدایی ارکستر موسیقی ملی ایران نشان‌دهنده علاقه عمیق جامعه به موسیقی ملی و میراث ارزشمند گذشتگان است.

محمد اللهیاری، در گفت‌و‌گو با خبرنگار محمد اللهیاری، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: ارکستر موسیقی ملی ایران در آذرماه و در ویژه‌برنامه یلدایی خود، آثاری از استاد فرج پوری را اجرا خواهد کرد و وحید تاج، خواننده خوش‌صدای کشور، در این کنسرت ارکستر را همراهی می‌کند.

او با اشاره به استقبال گسترده مردم از این برنامه افزود: تمام بلیت‌های دو شب اجرا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به فروش رسید و سالن هیچ صندلی خالی نخواهد داشت؛ این موضوع نشان می‌دهد مردم چه علاقه‌ای به موسیقی دارند و به‌خصوص به موسیقی ملی ایران و میراث ردیف‌دستگاهی و اشعار فاخر ادبیات کهن ما.

اللهیاری افزود: حضور پررنگ مردم در این برنامه‌ها نویدبخش روز‌های خوش برای ارکستر ملی ایران و ارکستر سمفونیک تهران است، به‌ویژه در شب‌های پاییزی و زمستانی پیش رو که انتظار می‌رود استقبال از برنامه‌های هنری افزایش یابد.

مدیرعامل بنیاد رودکی با اشاره به فعالیت سالن‌های زیرمجموعه این بنیاد گفت: برنامه‌هایی که در تالار وحدت، تالار حافظ، تالار رودکی، تالار فردوسی و مجموعه برج آزادی برگزار می‌شود همواره تلاش دارد از نظر موسیقایی وفادار به سنت موسیقی ایرانی باشد. همچنین ارکستر سمفونیک تهران نیز آثار بزرگان موسیقی کلاسیک غربی را با حفظ اصالت این جریان اجرا می‌کند.

او تاکید کرد: در حوزه نمایش نیز برنامه‌ها با محوریت خانواده طراحی و اجرا می‌شود تا خانواده‌ها بتوانند با آرامش خاطر در رویداد‌های موسیقایی و نمایشی بنیاد رودکی شرکت کنند.