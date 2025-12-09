پخش زنده
مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان اردبیل گفت: ۱۱۹ شاعر از سراسر کشور ۱۵۱ اثر به دبیرخانه یازدهمین کنگره استانی شعر «ایران مهر» در اردبیل ارسال کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از بسیج هنرمندان اردبیل، علی مردانه با بیان اینکه یازدهمین کنگره استانی شعر «ایران مهر» در سه بخش کلاسیک، نیمایی و ترانه برگزار میشود، افزود: از این تعداد ۱۱۸ اثر در بخش شعر کلاسیک، ۲۱ اثر در بخش شعر سپید و نیمایی و ۱۲ اثر در بخش ترانه و سرود است.
وی با اشاره به مشخص شدن داوران این کنگره اظهار کرد: شهابالدین وطن دوست، سیدسعید اطهرنیاری و پریناز ستونه به عنوان داوران یازدهمین کنگره استانی شعر «ایران مهر» معرفی شدند.
وی بیان کرد: شهابالدین وطن دوست استاد دانشگاه، مسئول انجمن شعر کتابخانه مرکزی استان و نویسنده دهها عنوان اثر ارزشمند شعر و خاطره؛ سیدسعید اطهرنیاری مسئول انجمن شعر بسیج هنرمندان و کانون شعر خدمت رضوی استان اردبیل و صاحب دهها اثر ارزشمند شعر، تاریخ شفاهی و خاطره و پریناز ستونه شاعر و مسئول کارگاههای آموزش شعر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اردبیل که سابقه دبیری و داوری دهها کنگره ملی و استانی را دارند از جمله سوابق داوران یازدهمین کنگره استانی شعر «ایران مهر» است.
مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان اردبیل با بیان اینکه فراخوان جشنواره شعر «ایران مهر» از اوایل آبان ماه در اردبیل آغاز شده بود، اضافه کرد: آثار و نفرات برگزیده در هر بخش تا ۲۵ آذرماه امسال توسط هیات داوران مشخص و طی آیینی از انها تجلیل خواهد شد.