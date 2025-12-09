توصیههای تغذیهای برای کاهش خطرات سلامتی آلودگی هوا
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در این مطلب به نقش حیاتی آنتیاکسیدانها و فهرستی از مواد غذایی ضروری که میتوانند بدن شما را در برابر سموم هوا تقویت کرده و سلامت ریهها و قلب را حفظ کنند، اشاره میشود.
علائم کوتاه مدت مسمویت با آلودگی هوا شامل سوزش چشم، سر درد، خِس خِس سینه یا مشکل در تنفس، تحریک و التهاب مجاری تنفسی (سرفه)، تنگی نفس به ویژه در هنگام فعالیت بدنی و تشدید آسم است؛ شدت این علائم به سلامت فرد و میزان آلودگی که در معرض آن قرار دارد، بستگی دارد.
رادیکالهای آزاد، مولکولهای ناپایداری هستند که میتوانند باعث التهاب شوند و طیف وسیعی از مشکلات سلامتی را ایجاد میکنند؛ آنتی اکسیدانها موادی هستند که رادیکالهای آزاد زیان آور تولید شده در بدن در اثر قرار گرفتن در معرض ذرات سمی هوا را خنثی میکنند.
با مصرف منابع غنی از آنتی اکسیدانها، میتوانیم به بدن کمک کنیم تا از خود در برابر اثرات مخرب آلودگی هوا محافظت کند.
ویتامینهای E، C، امگا-۳، روی (Zinc) و ویتامین D، به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی که دارند از بروز التهاب در بدن جلوگیری میکنند و حتی منجر به غیر فعال شدن رادیکالهای آزادی میشوند که از طریق هوای آلوده میتوانند در بدن تشکیل شوند.
ویتامین E موجود در گردو، دانه آفتابگردان، بادام، جوانه گندم، جگر و سبزیجاتی که برگ سبز دارند، میتوانند اثرات زیان آور آلایندهها را تا حد قابل توجهی کاهش دهند.
ویتامین C موجود در پرتقال، کیوی، گوجهفرنگی و فلفل دلمهای؛ کمککننده به محافظت سلولها در برابر استرس اکسیداتیو ناشی از آلایندهها میباشد.
امگا-۳ موجود در ماهیهای چرب، گردو و دانه چیا؛ به کاهش التهاب و تقویت سلامت قلب و ریه کمک میکند.
روی (Zinc) موجود در دانه کدو، عدس و نخود؛ برای ترمیم سلولها و تقویت سیستم ایمنی ضروری است.
پروتئین موجود در منابعی مانند حبوبات، ماهی و تخممرغ برای ترمیم بافتها اهمیت دارند.
ویتامین D موجود در ماهی و تخممرغ یافت میشود و باید در رژیم غذایی مورد توجه قرار گیرد.
مصرف آب فراوان نیز در کاهش اثرات زیان آور رادیکال ها، نقش مهمی دارد.
مصرف لبنیات و شیر در روزهای آلوده بسیار توصیه میشود و تاثیر زیادی بر ایمنی بدن در برابر آلایندهها دارد؛ البته باید توجه داشته باشیم که حتما از شیر و لبنیات کمچرب استفاده کنیم، زیرا مصرف لبنیات پُرچرب، مشکل تشدید بیماریهای ریوی را برای مصرف کننده به همراه خواهد داشت!
پرهیز از مصرف مواد سرخکردنی: بهتر است در روزهای آلوده از غذاهای سرخ شده استفاده نشود و مواد غذایی به صورت آبپز، سوپ و آبگوشت طبخ و مصرف شود؛ مواد غذایی سرخ شده اثرات رادیکالهای آزادی که از طریق آلودگی هوا وارد ریهها میشوند را افزایش میدهند.
ماهی، غنی از اسیدهای چرب امگا ۳ است و در کنار سایر آبزیان مانند میگو میتواند بار ترکیبات رادیکالهای آزاد را در بدن کاهش دهد. حتی توصیه میشود مبتلایان به آسم، تنگی نفس و مشکلات قلبی در روزهای آلوده از ماهی بخارپز استفاده کنند.
دکتر «محسن امیدی» کارشناس تغذیه و رژیمهای غذایی، دکتری تخصصی تغذیه ورزشی و مسئول تغذیه بیمارستان سوانح، سوختگی و ترمیمی امیرالمومنین (ع) شیراز