به گزارش خبر گزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر منابع آب شهرستان سمیرم گفت: در راستای حفاظت از منابع آب زیرزمینی و مقابله با بهره‌برداری‌های غیرمجاز، چاه غیر مجاز در منطقه قبر کیخا در سمیرم مسدود و از بهره‌برداری خارج شد.

روح‌اله اکبری افزود: با همکاری دستگاه قضایی و نهاد‌های انتظامی، برخورد با چاه‌های غیرمجاز با هدف حفظ منابع حیاتی و جلوگیری از افت سطح آب‌های زیرزمینی در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: این اقدام بخشی از برنامه‌های مستمر شرکت آب منطقه‌ای در جهت صیانت از منابع آبی، حفظ تعادل سفره‌های زیرزمینی و اجرای احکام قضایی در حوزه تخلفات آبی است.