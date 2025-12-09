به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مشاور امور بانوان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: درمانگاه تخصصی الزهرا) س)، با همکاری امور بانوان و اداره مامایی معاونت درمان، به مناسبت فرارسیدن روز زن، روز چهارشنبه ۱۹ آذر از ساعت ۱۰ تا ۱۲ خدمات ویزیت رایگان با هدف ارج‌نهادن به مقام زن و توجه به سلامت بانوان در درمانگاه تخصصی الزهرا (س) ارائه می‌شود.

طاهره زاهد صفت این اقدام را تسهیل دسترسی به خدمات تخصصی، گامی در راستای ارتقای فرهنگ پیشگیری و توجه به معاینات دوره‌ای در میان بانوان دانست و افزود: سلامت زنان به‌عنوان محور خانواده و جامعه از اولویت‌های مهم این معاونت است.