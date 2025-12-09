هشدار جوی به بهرهبرداران بخش کشاورزی
رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد، با صدور اطلاعیهای نسبت به ورود یک سامانه بارشی به این استان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، با اشاره به پیشبینیهای هواشناسی اظهار کرد: بازگشایی مسیر مسیلها، رفع فوری موانع موجود و مرمت گورابها و حوضچههای تغذیه مصنوعی از اقدامات ضروری است که باید در اسرع وقت انجام شود.
او اضافه کرد: هرگونه انسداد در مسیر جریان آب میتواند خسارات سنگینی به همراه داشته باشد.
رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی همچنین بر ضرورت حضور میدانی بهرهبرداران و کارشناسان در واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: بررسی وضعیت تأمین سوخت، سیستمهای تولید انرژی، ایمنسازی پوشش گلخانهها و مرغداریها بهویژه در مناطق شمالی استان، باید بدون تأخیر انجام شود تا واحدهای تولیدی دچار آسیب جدی نشوند.
نقیب ادامه داد: حفاظت و ذخیره نهادهها و علوفه مورد نیاز دام و طیور و انتقال ماشینآلات و تجهیزات کشاورزی به مناطق امن از دیگر اقدامات ضروری است.
این مقام مسئول هشدار داد: بهرهبرداران باید از تردد در مناطق سیلخیز خودداری کرده و در زمان فعالیت سامانه بارشی از خروج دامها جلوگیری کنند. همچنین انتقال کندوهای زنبورعسل به نقاط امن و پوشاندن آنها بسیار ضروری است.
نقیب افزود: در مزارع دیم، رعایت اصول کاشت و انجام عملیات زیرخاککردن بذر قبل از بارندگی، از بروز خسارتهای احتمالی جلوگیری میکند.