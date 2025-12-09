پخش زنده
به مناسبت روز مادر مسابقات ورزشی وژه بانوان شاغل در ادارات آبادان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ به مناسبت گرامیداشت روز مادر و میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) در ادارات و سازمانها طرح بانوان ورزشکار با هدف ترویج فرهنگ ورزش در میان بانوان اجرا شده است.
به همین مناسبت مسابقات ورزشی ویژه بانوان در صدا و سیما مرکز آبادان برگزار شد و بانوان در رشتههای دارت، منچ، مار و پله و شطرنج با یکدیگر به رقابت پرداختند.
توسعه ورزش در میان بانوان شاغل، سلامتی آنان را تضمین کرده و بهرهوری و کارآمدی آنان را نیز افزایش میدهد.