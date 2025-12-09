به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس اداره کل هواشناسی استان مرکزی در پیش بینی وضعیت هوا گفت: بررسی‌ها حاکی از تداوم فعالیت سامانه بارشی تا روز پنجشنبه در استان است.

امروز بارش‌ها در استان قابل ملاحظه نخواهد بود، اما احتمال برخی بارش‌های پراکنده در استان دور از انتظار نیست. همچنین سرعت وزش باد در ساعات بعدازظهر در برخی مناطق بویژه مناطق جنوب غرب و غرب استان افزایش خواهد یافت.

بررسی آخرین خروجی مدل‌های پیش بینی وضع هوا حاکی از تقویت فعالیت سامانه بارشی از ساعات شب و بامداد فردا چهارشنبه در استان می‌باشد که موجب بارش باران، در ارتفاعات و برخی مناطق کوهستانی بارش باران و برف در برخی از ساعات وزش باد نسبتا شدید و در ارتفاعات احتمال کولاک برف در تقریبا همه مناطق استان خواهد شد. بارش‌ها در نوار غربی استان از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.

با عبور این موج بارشی دمای هوا از ساعات شب کاسته شده و پدیده مه در مناطق مستعد استان پیش بینی می‌شود.

همچنین تداوم عبور امواج بارشی طی ساعات بعدازظهر و اوایل شب پنجشنبه در برخی مناطق به ویژه نیمه جنوبی استان موجب بارش یا رگبار باران و در مناطق کوهستانی باران و برف و احتمال وزش باد شدید موقتی در استان خواهد شد