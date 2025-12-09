سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد، بر اساس آمار اولیه، تاکنون بیش از ۷۵ هزار داوطلب برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ ثبت نام کرده اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس اعلام مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش، تاکنون بیش از ۷۵ هزار داوطلب برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ نام‌نویسی کردند.

داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد می‌توانند تا یکشنبه ۲۳ آذر از طریق درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org ثبت نام کنند.

دفترچۀ راهنمای ثبت‌نام این آزمون نیز از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش در دسترس است. آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.