۴ هزار و ۵۹۰ قطعه مرغ فاقد مجوز و خارج از شبکه توزیع در سربیشه کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه گفت: ماموران یگان امداد شهرستان سربیشه هنگام گشت زنی در محور‌های مواصلاتی به ۲ دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

سرهنگ صالحی افزود: ماموران در بازرسی از کامیون ها، ۴ هزارو ۵۹۰ قطعه مرغ زنده فاقد مجوز و قاچاق کشف کردند که ارزش ریالی محموله کشف شده بنا بر نظریه کارشناسان ۹ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی گفت: در این خصوص ۲ متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.