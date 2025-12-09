در بازدید رئیس دادگستری، دادستان و دادیار دادسرای عمومی و انقلاب حوزه قضایی ایذه از زندان شهرستان رامهرمز، به درخواست‌های ۱۱۰ نفر از زندانیان رسیدگی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، باقر آرامش، رئیس دادگستری ایذه گفت: براساس این گزارش ۳۰ نفر از محکومین مالی و ۸۰ نفر از زندانیان مربوط به پرونده‌های کیفری درخواست‌های خود را با مسئولان قضایی ایذه مطرح کردند که در مجموع ۵۵ نفر از آنان مشمول ارفاقات قانونی شامل مرخصی، اشتغال خارج از زندان و پذیرش درخواست آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار گرفتند.

وی افزود: اهم درخواست زندانیان، استفاده از نهاد‌های ارفاقی در خصوص محکومان و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها در رابطه با متهمان بوده است.

آرامش بیان داشت: مابقی درخواست‌ها نیز بررسی و نتیجه آن متعاقبا به آنان اعلام خواهد شد.

رئیس دادگستری ایذه تصریح کرد: بازدید از زندان و رسیدگی به درخواست زندانیان، از برنامه‌های مستمر این دادستانی است و تنها واجدان شرایط وفق قانون از شرایط ارفاقی بهره‌مند می‌شوند و این سیاست‌ها شامل مرتکبان جرائم خشن و اخلال‌گران آسایش عمومی نخواهد شد.