مدارس و دانشگاه‌های شهرستان شاهرود به علت شیوع آنفولانزا و تشدید آلودگی هوا روز چهارشنبه ۱۹ آذر ماه تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، محمدحسن آصفری فرماندار شاهرود گفت : بر اساس درخواست دانشگاه علوم پزشکی و مصوبه ستاد مدیریت بحران شهرستان شاهرود و به‌دنبال افزایش موارد ابتلا به آنفولانزا و آلودگی هوا، همه مدارس و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی شهرستان فردا نوزدهم آذر ماه تعطیل است.

وی تاکید کرد : تصمیم‌گیری درباره ادامه روند آموزشی در جلسات ستاد‌های مدیریت بحران شهرستان با هماهنگی فرمانداری، اداره آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی تعیین تکلیف و اطلاع‌رسانی خواهد شد.