در نخستین جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع، از مدیران برتر دستگاه‌های ملی در مسیر شفافیت و سلامت اداری قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیت های تعارض منافع، فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد، حمید بنائیان مدیرعامل پست‌بانک ایران و علیرضا عشوری، رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به عنوان مدیران برتر دستگاه های ملی در مسیر شفافیت و سلامت اداری قدردانی شدند.

در بخش استانی نیز حمید قاسمی شهردار سمنان، محمد آشوری تازیانی استاندار استان هرمزگان و ابوالقاسم محی الدینی شهردار یزد، برگزیده شدند.

ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اهداف این جشنواره گفت: بیش از ۳۵۰ حکم از قانون درقالب ۲۵۸ سوال از دستگاه‌ها استخراج شده و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها بر اساس آن انجام شده است.